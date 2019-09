Barbara d'Urso: "Ho rischiato di morire"

Una lastra di cristallo le è caduta tra l'orecchio e la mandibola, ma Barbara d'Urso - come racconta al "Corriere della Sera" - non si è fermata. "Ho rischiato di morire, ma sono viva e felicissima". La conduttrice è tornata in diretta con il suo "Pomeriggio Cinque", domenica 15 settembre in prima serata su Canale 5 sarà la volta di "Live non è la d'Urso" e poi toccherà a "Domenica live". "Non ho mai pensato di far slittare i miei show", spiega.