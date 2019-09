Ricomincia "Pomeriggio Cinque", l’emozione di Barbara D’Urso

"Pomeriggio Cinque" riparte da un nuovo studio televisivo e nella prima puntata la conduttrice Barbara d’Urso si emoziona. “Ogni volta è come il primo giorno di dodici anni fa – sostiene d’Urso con un po’ di agitazione mentre inizia la diretta – Carmelita, smettila di agitarti!”. La conduttrice è di nuovo in onda tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì con il programma del quale ormai è icona indiscussa.



Nella nuova location per la trasmissione sono presenti due scalinate illuminate con decine di led, dalle quali scenderanno gli ospiti di "Pomeriggio Cinque", e un pannello mobile sullo sfondo in grado di modificarsi a seconda delle esigenze. “Guardate come è bello” dichiara con un sorriso d’Urso.