Barbara d'Urso in versione Wonder Woman. Su Instagram la conduttrice racconta così il ritorno di " Pomeriggio Cinque " da lunedì 9 settembre alle 17.10 su Canale 5 . "L’avete detto voi che sono una #WonderWoman no? Allora attenzione, perché sta per arrivare una cosa pazzesca! Oggi saprete cos’è!", scrive sui social. E il 15 settembre in prime time riparte "Live - Non è la D’Urso".

Barbara, come lei stessa ha raccontato, è stata recentemente vittima di un "brutto incidente": "Sono caduta in maniera pericolosa e una lastra di cristallo mi è entrata nella testa". Adesso la conduttrice porta il collarino, ma questo non le ha impedito di lavorare. Da oggi sarà di nuovo in diretta con storie di cronaca, politica, spettacolo, tanti e ospiti e sorprese.

IL PROMO DI "LIVE - NON E' LA D'URSO" - In realtà Barbara d’Urso in versione Wonder Barbara è il nuovo divertente promo che lancia la seconda edizione di "Live - Non è la D’Urso" in prime time su Canale 5 da domenica 15 settembre. Grazie a mirabolanti effetti speciali, nello spot, Barbara si trasforma in una supereroina alla wonder woman, lasciando a bocca aperta i passanti che la vedono, tra le altre cose, camminare in verticale sulle pareti di un grattacielo... e come recita lo slogan "Impossibile non fermarsi a guardare!".