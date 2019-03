Barbara d'Urso non ci sta. La conduttrice di “Pomeriggio Cinque” critica fortemente Fabrizio Corona, anche se non lo nomina mai direttamente, per il video messaggio che l’ex fotografo dei vip ha fatto pervenire a Riccardo Fogli durante l’ultima puntata de "L’Isola dei Famosi".



Video in cui Corona ammette di avere le prove dell’infedeltà della moglie dell’ex frontman dei Pooh, Karin Trentini, che avrebbe tradito il marito con Giampaolo Celli. “Non voglio giudicare la persona perché sapete che non abbiamo un buon rapporto, anzi non abbiamo proprio un rapporto - ha specificato Barbara d'Urso - ma io da conduttrice di reality non gli avrei mai fatto arrivare quella notizia in quel modo”.



Nella stessa puntata Carmelita ha anche letto il post che Roby Facchinetti ha pubblicato su Facebook per difendere l’amico: “Anche nella tempesta tu vincerai sempre” ha scritto l’ex tastierista dei Pooh.