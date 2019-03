Isola dei famosi, Facchinetti solidale con l'amico Riccardo Fogli: "Tu vinci sempre, anche nella tempesta"

Anche Roby Facchinetti arriva in "soccorso" dell'amico Riccardo Fogli. Dopo quanto accaduto lunedì durante l' Isola dei famosi , quando Fabrizio Corona ha sostenuto di avere le prove del tradimento della moglie di Fogli, Facchinetti ha dedicato all'amico un post su Facebook. "Per me, ma anche per tutti coloro che hanno seguito l'atroce e incomprensibile attacco che hai subito, hai vinto comunque ancora tu: vinci sempre, anche nella tempesta".

Si moltiplicano così gli attestati di solidarietà per Fogli, per quanto gli sta capitando. La notizia del presunto tradimento, già di per sé un duro colpo, ma anche il modo in cui questa gli è stata data. Facchinetti ha voluto mandare un messaggio di affetto, rincuorando l'amico. Ma anche Alba Parietti ha fatto un post su Instagram dissociandosi da quanto accaduto e scusandosi per non essere intervenuta a dovere durante la trasmissione. "I contenuti del video di Corona , mi hanno lasciato veramente l’amaro in bocca - ha scritto Alba in un post -, per la volontà di ferire una persona come Riccardo,che non lo merita, ma nessuno lo merita, già a terra, già ferito, già offeso dalla situazione complicata e delicata". Aggiungendo che "dobbiamo tutti dico tutti ammettere che il tono era insopportabile le parole usate offensive. e calpestava i sentimenti di una persona già in grave difficoltà".