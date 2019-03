Barbara d’Urso annuncia prossima ospite per “Live – Non è la d’Urso”: è Brigitte Nielsen

“Come promesso ecco in anteprima uno dei prossimi ospiti di ‘Live – Non è la d’Urso’: sarà con noi Brigitte Nielsen”. La conduttrice di “Pomeriggio Cinque” annuncia così la prossima star in studio nel suo nuovo programma serale. L’attrice sarà presente in trasmissione in esclusiva mondiale insieme alla figlia appena nata, avuta all’età di 54 anni dopo non poche difficoltà.



Mercoledì sera sarà on air con tutta la famiglia, spiega Barbara d’Urso, “arriva direttamente dagli Stati Uniti solo per voi”. La trasmissione condotta dal celebre volto di Canale 5 è partita con il botto la scorsa settimana, guadagnando da subito il 17,14% di share.