"Isola dei Famosi 2019", il messaggio di Brigitte Nielsen per il figlio: "Ti conosco, ce la farai fino alla fine"

Aaron Nielsen non sembra se la stia passando molto bene sull'Isola dei Famosi: le difficoltà da naufrago sembrano provarlo molto. "Mi manca la famiglia, mi manca la ragazza, ogni giorno che passa ti senti un po' più solo" racconta, ma queste sue debolezze sono fonte di critiche da parte dei compagni d'avventura: lo definiscono poco collaborativo, a volte lamentoso e pessimista, tutte opinioni che lui può vedere in un video quando viene convocato nel covo dei Pirati.



Finché, a sorpresa, sullo schermo non appare la madre Brigitte Nielsen. "Ciao tesoro, come stai? Mi manchi moltissimo. Volevo dirti una cosa: non mollare, tieni duro e sii forte come un pezzo di ferro. Io ti conosco, ce la farai fino alla fine. Voglio vederti in finale, bello e pronto a brillare. Ti voglio molto bene".



Un messaggio che ha dato forza ad Aaron, come lui stesso ammette, che tuttavia non pensava di essere visto sotto quella luce dagli altri naufraghi. Si dichiara dispiaciuto ma al tempo stesso risoluto a dimostrare il tipo di persona che è in realtà.