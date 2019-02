13 febbraio 2019 00:44 "Isola dei famosi": Yuri eliminato, Kaspar su unʼaltra isola Sbarca la bella Ariadna Romero, Soleil è leader

Nella quinta puntata de l'Isola dei Famosi sotto i riflettori finisce Stefano Bettarini, coplevole di aver manomesso la macchina del riso. Intanto è sbarcata una new entry: la modella e showgirl cubana Ariadna Romero. Il televoto penalizza Kaspar che però accetta di continuare l'avventura su un'altra isola. Una eliminazione lampo manda invece a casa Yuri. Soleil è la leader e non socializza con Giorgia.

MARCUZZI CONTRO YURI - Alessia Marcuzzi chiede più volte a Yuri se vuole continuare questa avventura visto che più volte ha chiesto ai compagni di voltarlo e si è lamentato. Kaspar e Sarah, infatti, sono realmente intenzionati a rimanere in gioco. "Qui mi hanno votato tutti quindi io sono indeciso - dice Yuri - Ormai sono qua e voglio continuare. Il pubblico da casa sarà l'unico che potrà decidere se mandarmi a casa o farmi rimanere".

CAPPARONI IN LACRIME - Alessia chiama Kaspar nella postazione nomination e gli fa vedere un videomessaggio dei suoi figli più piccoli. L'attore esplode in lacrime: "Scusa se torno sull'argomento di prima, ma sono molto amareggiato per quello che è successo. Io mi sono sempre conquistato tutto e quello che avete visto mi ha ferito perché non rispecchia il mio modo di comportarmi e di vivere la vita. Mi scuso ancora con tutti".

BETTARINI E LA MACCHINA DEL RISO - Marco Maddaloni, leader del gruppo, accusa Stefano Bettarini di aver manomesso la macchina del riso in segreto. L'ex calciatore conferma ma giura di averlo fatto in buonafede. Ed è subito polemica. Stefano però coinvolge Maddaloni: "Anche Marco sapeva di questo meccanismo". Marina la Rosa però difende Marco: "E' vero, era a conoscenza di questo aiuto perché è stato proprio lui a mostrarmelo, aggiungendo però che non l'avrebbe mai usato". Kaspar interviene e a nome di tutti spiega che la fame gioca brutti scherzi e di questo meccanismo ne erano "a conoscenza tutti". Stefano lancia una sfida a Marco: "Come l'hai vinta la prova l'altro giorno? Con onestà? Sei in pace con te stesso?", ma Maddaloni replica: "Sì".

JEREMIAS-SOLEIL, E' NATO UN AMORE? - Jeremias e Soleil c'è un avvicinamento. Con tanto di bacio. I due si sono infatti addormentati insieme, abbracciati. Il ragazzo confessa di avere un debole per Soleil, ma sottolinea: "Sono qui per divertirmi, quello che sarà sarà!". C'è la vera prima coppia dell'Isola?

GIORGIA E SOLEIL NON SI PIACCIONO - Soleil ha scatenato fin da subito delle gelosie da parte di alcuni naufraghi. Giorgia e Luca hanno le idee ben chiare su di lei: "Mi sembra molto finta e poco spontanea", dice il cantante. "Non mi è piaciuto il suo modo di entrare a gamba tesa in un gruppo, ha fatto finta di non conoscermi", interviene Giorgia.

KASPAR ELIMINATO VA NELLA PICCOLA ISOLA - Kaspar viene eliminato e raggiunge una piccola Isola non lontano dalla Palapa. Per lui il gioco non finisce qui: "Sei disposto a continuare questa esperienza da solo?" chiede Alessia dallo studio all'attore che non ci pensa due volte e risponde di "sì!".

SBARCA ARIADNA - Ariadna è naufraga dell'Isola dei Famosi. La modella si presenta a tutti e porta una ventata di entusiasmo e positività.

ELIMINAZIONE LAMPO: FUORI YURI - I naufraghi affrontano una eliminazione lampo ma non lo sanno. Marco, leader del gruppo, è chiamato a fare un nome di una persona secondo lui meritevole, e lo sportivo fa il nome di Riccardo. Riccardo salva Paolo, che a sua volta fa il nome di Aaron, che salva Luca, che fa il nome di Sarah, che chiama Jo Squillo, che fa il nome di Marina La Rosa che salva Ghezzal, che aiuta le sorelle Mihajlovic. Yuri, Stefano e Giorgia finiscono al televoto. Fuori Yuri, che lascia la Palapa e raggiunge Kaspar sull'altra isola. E non accetta di scontrasi con lui.