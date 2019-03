Esordio con il botto per "Live - Non è la d'Urso": 17,14% di share

Ottimo risultato di ascolti per la prima puntata di "Live - Non è la d'Urso", il nuovo programma condotto da Barbara d'Urso ogni mercoledì in prima serata su Canale 5. Il primo appuntamento, che aveva tra gli ospiti Al Bano e Loredana Lecciso, Heather Parisi e Fabrizio Corona, ha raccolto 2 milioni 976mila spettatori per uno share del 17,14%.