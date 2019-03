Barbara d’Urso: “Va bene essere madri anche a 60 anni”

La decisione di Heather Parisi di diventare madre a 50 anni grazie alla fecondazione assistita è sempre stata oggetto di forti discussioni. Così è stato anche a “Live – Non è la d’Urso” dove gli ospiti in studio hanno espresso opinioni molto contrastanti. Se da un lato Alessandro Meluzzi, psichiatra, si è pronunciato contrario: “Secondo lei non ci sono soglie di tempo?”.



A difendere Heather, però, è intervenuta Vladimir Luxuria: “Io penso che la forma peggiore di egoismo sia da parte di chi può avere figli in maniera naturale ma che pensa che chi non può non abbia questo diritto”. A questa affermazione Meluzzi ha domandato: “Ma a 60 anni è giusto essere madri?” a cui ha risposto senza esitazione Barbara d’Urso: “Sì va bene anche a 60 anni: se ha la forza perché no”. Una affermazione che è stata accolta da un forte applauso e dalla riconoscenza di Heather Parisi.