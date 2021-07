Baci, massaggi e lacrime: si avvicina il finale di "Temptation Island"

Per le coppie di "Temptation Island" il viaggio nei sentimenti sta per giungere al termine. Lunedì 26 e martedì 27 luglio, in prima serata su Canale 5, scopriremo il destino degli amori ancora in bilico. Floriana ha deciso di lasciare il programma senza Federico, dopo averlo visto tra le braccia della single Vincenza, ma ora lui le ha chiesto un ultimo incontro. La compagna accetterà o volterà pagina?

Nel frattempo nei villaggi le dinamiche tra single, fidanzati e fidanzate si evolvono di giorno in giorno. Manuela, fidanzata con Stefano, si è ormai sciolta con Luciano. I due non nascondono più l'attrazione reciproca e frenare i baci diventa sempre più difficile. Il tentatore pare avere intenzioni serie e ha confidato alle altre ragazze di stare pensando a un futuro con Manuela. Stefano intanto è sempre più interessato a Federica e non le risparmia coccole e attenzioni. La relazione è al capolinea o riusciranno a riportarla sui giusti binari?

Jessica sta approfondendo la conoscenza con il single Davide, osservata a distanza da Alessandro. La fidanzata e il tentatore sempre più spesso si appartano per coccole, confidenze e baci. Nell'altro villaggio, intanto, il fidanzato si sta consolando con Carlotta. Alessandro le riserva massaggi speciali, complimenti e infine le chiede anche di salire in camera sua (dove non sono presenti le telecamere). Cosa avranno combinato lontano da occhi indiscreti?

Il periodo di lontananza da Alessio sembra aver fatto bene a Natascia. La fidanzata si diverte come una ragazzina tra balli di gruppo, bagni notturni e tuffi in piscina. Natascia non ha legato con nessun single in particolare, ma l'assenza di Alessio ha portato una ventata di aria fresca alla sua vita...

Ti potrebbe interessare: