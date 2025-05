In ciascun appuntamento due sfide mai viste, con interminabili file di concorrenti che proveranno a giocarsi il tutto per tutto per conquistare la vittoria e il montepremi fra battute, divertimento e momenti di grande leggerezza.

Come da tradizione, nel gioco finale, divenuto negli anni un vero cult, per vincere sarà necessario dare tutte risposte sbagliate.

Non mancheranno la Bonas Paola Caruso, il Bonus Daniel Nilsson, la Bona Sorte Viviana Vizzini, la Hostess Greta Cianfano. Flavia Vento, inoltre, nel ruolo del “Vento del mistero”, rivolgerà ai concorrenti domande legate alla spiritualità, fenomeni soprannaturali, campi magnetici, ufo o alieni.