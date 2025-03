Un'interminabile fila di concorrenti proverà a giocarsi il tutto e per tutto per conquistare la vittoria fra battute, divertimento e momenti di grande leggerezza. A scendere in campo saranno i partecipanti delle scorse edizioni di "Ciao Darwin" che per l'occasione risponderanno alle bizzarre e imprevedibili domande per un nobile scopo. Il montepremi (da un minimo di 70mila euro fino a una cifra superiore qualora il finalista dovesse aggiudicarsi un importo maggiore) sarà infatti devoluto al Ce.R.S. (www.adottaunangelo.it), Onlus che si occupa di assistenza specialistica domiciliare gratuita a bambini con gravi disabilità.