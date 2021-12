Aurora Ramazzotti alla finale di "All Together Now"

Ufficio Stampa Mediaset

Domenica 19 dicembre in prima serata su Canale 5 appuntamento con la finale della quarta edizione di "All Together Now – La musica è cambiata". Alla guida del game-show musicale: Michelle Hunziker. Ospite della puntata Aurora Ramazzotti. Sul palco in scena il capitolo finale della sfida tra i 7 concorrenti rimasti in gara per aggiudicarsi il premio finale di 100 mila euro e la possibilità di realizzare una cover.