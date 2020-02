Arriva "Enjoy", Diana Del Bufalo: "Vi facciamo ridere tanto per fare del bene"

Prende il via domenica 2 febbraio, in prima serata su Italia 1, “ Enjoy - Ridere fa bene ”. Un nuovo show comico in cui la risata si accoppia alla beneficenza. Infatti due squadre di comici si sfideranno con l'obiettivo di finanziare due progetti di solidarietà. A condurre il programma sarà Diana Del Bufalo , al debutto come conduttrice. "Mi sono divertita da matti - dice lei a Tgcom24 -, ma che fatica condurre!".

Con la partecipazione straordinaria di Diego Abatantuono la trasmissione vede sfidarsi due squadre di comici in una serie di prove in cui reciteranno, balleranno, canteranno, facendo ridere e divertire. Musical, balletti, divertenti gag, cavalli di battaglia, interviste sui generis, parodie: i protagonisti si cimenteranno in molteplici prove e metteranno in scena differenti stili di comicità. Ogni sfida permetterà di aggiudicarsi un importo in denaro e il montepremi finale accumulato servirà per finanziare il progetto rappresentato.



Da una parte, il team capitanato da Gigi e Ross, che si esibirà a favore del progetto “A Regola D’Arte” a Napoli. Dall’altra, quello guidato da i PanPers, che saranno testimonial del progetto “Insieme con la musica” per il sostegno di un’orchestra giovanile a Milano. Entrambi i progetti sono stati ideati e promossi da Mediafriends, la Onlus di Mediaset, Mondadori e Medusa.

Le due squadre saranno formate rispettivamente da Vincenzo Albano, Herbert Ballerina, Francesco Cicchella, Toni D’Ursi e Barbara Foria. E Alberto Farina, Gianluca Impastato, Claudio Lauretta, Francesca Manzini e Marco Stabile.







"C'è chi canta, chi balla, chi fa gag... tutto in maniera comica ovviamente. Alla fine tutto si avvicina a un varietà - spiega Diana -.. Hanno messo anche me a ballare e cantare e poi ci sono i capi ultrà che sono Dino Abbrescia e Gianluca Fubelli, che cercano di dire la loro. E poi ci sarà un capopopolo, che è Diego Abatantuono, che cercherà di influenzare il pubblico".



Chi fa da giudice della gara?

Il pubblico in studio è l'unico deputato a votare, con una specie di telecomando. In tempo reale si vedrà su uno schermo il punteggio che le due squadre stanno ottenendo. E più punti avranno, più saranno alti i finanziamenti per il proprio progetto di solidarietà.



Solo la squadra vincitrice potrà finanziare il proprio progetto?

Entrambe le squadre comunque alla fine della serata avranno la possibilità di finanziare il proprio progetto.

C'è qualche prova papà particolare?

Sì, ci sarà una prova "bonas", che hanno chiamato così perché è un bonus ma la protagonista sono io. Offre la possibilità alla squadra che si trova in quel momento in svantaggio di recuperare un po' terreno. Io mi esibirò anche con altri membri delle squadre. Se al pubblico piace la squadra che si trova sotto avrà la possibilità di mettersi un po' in pari.

Insomma oltre a condurre fai anche da jolly...

Per me è tanta roba perché già conducendo ho il mio bel daffare. Perché è la prima volta che conduco da sola un programma tutto mio, in prima serata... io non mi sento per nulla una conduttrice.

Hai avuto difficoltà a calarti nel ruolo?

Io ci ho sempre pensato: ma c'è una Accademia per le conduttrici? No, non c'è! Devi aver fatto radio o lavorato nei villaggi. Io non ho fatto nulla di tutto questo. Perché io ho fatto il liceo, poi "Amici" e da lì poi ho fatto cose con la musica, di recitazione... devo dire la verità, questa cosa non la sento mia, l'ho trovata difficilissima. Temo di risultare un po' goffa.

Invece tenere a bada un gruppo di comici esuberanti come quelli con cui sei in trasmissione come è stato?

Difficile perché soprattutto i capi squadra, che sono Gigi e Ross e i PanPers, se ne dicevano delle belle! E io nella caciara, alla quale si aggiunge Diego, devo cercare di moderare. Quindi è stata una bella rogna. Però devo dire che mi sono molto divertita e loro sono stati tutti molto rispettosi.



In ogni puntata ci sarà una ospite. Come sarà coinvolta?

Si, sono Federica Nargi, Maddalena Corvaglia, Giulia Salemi ed Elettra Lamborghini. Vengono coinvolte in sketch. Poi i nostri comici le omaggiano a loro modo, a volte in modo un po' "maleducato"... ma non voglio svelare troppo.