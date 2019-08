Ariana Grande lancia il nuovo singolo e torna in tv con "Kidding"

Ariana Grande non ne ha mai fatto un mistero. Il suo idolo è Jim Carrey e così quando ha scoperto che sarà al suo fianco per un piccolo cameo nella seconda stagione di "Kidding" è impazzita di gioia. Sui social ha pubblicato una foto in bianco e nero che li ritrae abbracciati e sorridenti: "Fisso il cellulare e non ci sono parole che rendano giustizia a questo momento", scrive. Intanto è uscito il nuovo singolo "Boyfriend" con Social House.