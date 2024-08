Aras Senol, da "Terra Amara" alla vittoria de "L'Isola dei Famosi"

Oltre ai progetti futuri, però, a gennaio Aras si era anche speso per lanciare un messaggio contro la violenza sulle donne, tornando sulla vicenda che poche settimane prima aveva coinvolto Giulia Cecchettin: "Come uomini non siamo riusciti a fare un passo avanti e questo è inaccettabile. Sfortunatamente viviamo in una società patriarcale che per me non siamo riusciti a superare. Noi come uomini non possiamo decidere come devono comportarsi le donne, non spetta a noi. Mai".



Nel corso delle sue interviste in onda su Canale 5, l'attore trentunenne non ha mai nascosto l'interesse e l'affetto verso l'Italia: "Quando sono qui mi sento veramente a casa e sono molto felice di vedervi. Studio italiano da due mesi e mi piacerebbe lavorare qui. Magari succederà in futuro".



Un desiderio che si è in parte concretizzato con la partecipazione di Aras Senol all'ultima edizione de "L'Isola dei Famosi". Nella presentazione del reality condotto da Vladimir Luxuria, l'attore si era soffermato sulle caratteristiche del personaggio che lo aveva reso celebre con "Terra Amara": "Cetin è una persona fedele, onesta e un grande lavoratore. E mi somiglia molto caratterialmente". Quindi, dopo aver espresso grande ammirazione per l'Italia, aveva proseguito: "Sull'Isola vedrete una persona differente da Cetin, una persona divertente. Vorrei far innamorare l'Italia di Aras e non solo di Cetin".



L'isolamento per Covid che a pochi giorni dal suo approdo in Honduras lo aveva costretto a interrompere momentaneamente il reality non lo ha abbattuto e al suo rientro ha avuto modo di misurarsi nelle varie prove fisiche, ma anche nei continui test del programma per constatare i suoi progressi con la lingua italiana.