"L'Isola dei Famosi", Francesca Bergesio costretta ad abbandonare | Greta e Aras in isolamento per il Covid

Durante la seconda puntata del reality, i tre naufraghi sono intervenuti per aggiornare i telespettatori sulle proprie condizioni di salute

Come annunciato durante la seconda puntata del reality, in onda giovedì 11 aprile in prima serata su Canale 5 , la concorrente è stata costretta ad arrendersi all'infortunio al ginocchio subito durante la prima prova leader, poi vinta da Greta Zuccarello .

Se inizialmente le condizioni di "Miss Italia 2023" non sembravano destare particolare preoccupazione, in un secondo momento la naufraga aveva accusato maggiori difficoltà, fino a lasciare Playa Coco per sottoporsi a ulteriori accertamenti che hanno portato la ragazza al ritiro.





Il ritiro di Francesca Bergesio A dare l'annuncio è stata la stessa Francesca Bergesio, che con l'ausilio delle stampelle ha raggiunto la zona della Palapa per congedarsi definitivamente dagli altri concorrenti. "Mi dispiace tanto ma questo non è un ritiro, perché non ti sei sentita debole o hai deciso di mollare. Ma la salute viene prima di tutto", ha commentato Vladimir Luxuria, accompagnata dall'applauso del pubblico in studio.





"Spero che avendo toccato così tanto il fondo, da qua possa esserci una rinascita. Per me è già stata una piccola vittoria quella di essermi messa in gioco, perché comunque sono partita da casa con tante paure e fragilità e ho trovato dei compagni eccezionali, con delle connessioni forti, anche se abbiamo trascorso solo poco tempo insieme".