"L'Isola dei Famosi", i due gruppi si uniscono: le reazioni dei naufraghi

Durante la seconda puntata, famosi e non famosi si incontrano per la prima volta, tra qualche contrasto e la volontà di raggiungere un nuovo equilibrio

Famosi e non famosi si sono infatti uniti per dare vita a un unico gruppo , creando però reazioni contrastanti, soprattutto da parte di chi si è sentito accusato durante il primo approdo in Honduras.

La seconda puntata de "L'Isola dei Famosi" , in onda giovedì 11 aprile in prima serata su Canale 5 , regala i primi colpi di scena della nuova edizione.

"Da questa sera, quelli che stanno sbarcando in questo momento, formeranno con voi un unico gruppo", ha annunciato Vladimir Luxuria rivolgendosi ai naufraghi famosi, passando poi alla presentazione di Peppe, Pietro, Khady e Alvina. "Prima per voi erano solo una voce, avete ascoltato anche non parole bellissime", ha aggiunto l'inviata Elenoire Casalegno, mentre i concorrenti iniziavano a studiarsi.

E basta una clip per riaccendere la discussione, che vede protagonisti Matilde Brandi e Peppe. "Quando ti vedo in televisione ti arrabbi facilmente", è la prima critica dell'uomo, il quale non nasconde la speranza di potersi presto ricredere.





"Entrano in una società già formata e confermata, ci sono delle regole e del rispetto. Se si riescono a integrare, possono rivelarsi molto utili", analizza Joe Bastianich.



Quest'ultimo è uno dei naufraghi coinvolti proprio dal gruppo dei non famosi nella nuova prova immunità, che mette in competizione anche Marina, Matilde ed Edoardo. I concorrenti interessati si sfidano quindi nella prova delle piramidi galleggianti e qui ad avere la meglio sono Alvina, Matilde, Pietro, Marina.



Un risultato importante perché, come precisato più volte da Vladimir Luxuria, "in questa edizione, una volta eliminati, non ci saranno seconde possibilità", allontanando così l'ipotesi di un'ulteriore isola su cui continuare il gioco.