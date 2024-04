A "L'Isola dei Famosi" sbarcano due nuovi naufraghi: ecco chi sono

Durante la seconda puntata del reality, Vladimir Luxuria presenta gli ultimi concorrenti arrivati in Honduras: come li accoglierà il gruppo?

La seconda puntata de "L'Isola dei Famosi" , in onda giovedì 11 aprile in prima serata su Canale 5 , accoglie due nuovi naufraghi pronti a unirsi al resto del gruppo e a mettere in discussione gli equilibri creati nei primissimi giorni di convivenza.

Il primo concorrente a presentarsi è Francesco Benigno. Classe 1967, di Palermo, sul finire degli anni Ottanta raggiunge il successo nel mondo cinematografico grazie al film cult "Mery per sempre", confermandosi nel 1990 con "Ragazzi fuori". "Accompagnavo un mio amico a fare un provino e mentre aspettavo, il regista Marco Risi mi scelse per il mio primo film, cercando di dare voce a chi voce non ha", ricorda l'attore, che poi si concentra su quello che lo attenderà in Honduras. "Vado a "L'Isola dei Famosi" per capire se ancora oggi quella grinta che mi contraddistingue riesce a uscire fuori - commenta nella clip di presentazione. Quindi precisa anche l'intenzione a non trattenersi nei commenti: "Per natura non amo i chiacchieroni, se trovo qualcuno che dice di fare qualcosa che poi in realtà fanno gli altri, qualcosa gliela dirò".





Il secondo ingresso riguarda lo scrittore e critico d'arte Daniele Radini Tedeschi. Nato a Roma nel 1986, il nuovo concorrente si descrive come "un vecchio dentro", con un'anima antiquata che però non ama particolarmente la diplomazia. "Non mi piace essere simpatico, perché la simpatia porta un impegno. Con le donne ha più successo l'antipatia". E in merito al reality, precisa: "Io non avrei mai fatto un viaggio come questo, dove c'è sempre una grande voglia di partecipare e impegnarsi, cose che io detesto. Io sto andando a "L'Isola dei Famosi" per demotivazione".





Per scoprire se i due nuovi arrivati riusciranno a integrarsi al resto del gruppo, non resta che continuare a seguire le avventure dei naufraghi.