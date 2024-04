C'è una novità quest'anno a "L'Isola dei Famosi".

Insieme ai vip ci sono anche altri naufraghi, persone comuni, che sono in gara su Playa Espinada già da due giorni. Si tratta di quattro concorrenti che hanno già avuto modo di conoscersi e di affrontare le prime prove di sopravvivenza in Honduras. Durante la prima puntata del programma di Canale 5 condotto da Vladimir Luxuria, i vip vengono a conoscenza della presenza degli altri concorrenti. Ma solo nella puntata in onda giovedì prossimo avranno modo di incontrarsi.