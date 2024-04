"Isola dei Famosi", si parte: i naufraghi sbarcano a Cayo Cochinos

Al via la nuova edizione del reality condotto da Vladimir Luxuria, supportata in studio da Sonia Bruganelli e Dario Maltese

L' "Isola dei Famosi" prende ufficialmente il via: i naufraghi sbarcano sulle spiagge di Cayo Cochinos: riusciranno ad affrontare tutte le sfide che l’Isola ha in serbo per loro? A commentare dallo studio la loro avventura la padrona di casa Vladimir Luxuria, che ha promesso di dare ampio spazio alle storie dei concorrenti , supportata dagli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese.In diretta dall'Honduras c'è invece Elenoire Casalegno.

Tgcom24

Isola dei Famosi 2024: chi sono i naufraghi I concorrenti di questa edizione sono Aras Senol, Joe Bastianich, Edoardo Franco, Edoardo Stoppa, Artur Dainese, Samuel Peron, Marina Suma, Luce Caponegro (Selen), Maitè Yanes, Valentina Vezzali, Matilde Brandi, Greta Zuccarello e Francesca Bergesio.

Vladimir Luxuria entra in studio un po' emozionata, salutando con affetto tutti i conduttori che l'hanno preceduta. Lei l'Isola l'ha vissuta a 360: da concorrente nel 2008 e poi come inviata, infine come opinionista e ora come padrona di casa. Dopo aver introdotto gli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese, si collega con l'Honduras dove l'attende l'inviata Elenoire Casalegno in barca con una classe di bambini honduregni.