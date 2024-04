Isola dei Famosi 2024, si alza il velo: ecco i nomi di tutti i naufraghi

Sono finalmente ufficiali i 13 concorrenti che partiranno per l'Honduras per la nuova edizione del reality che inizia lunedì 8 aprile

Luxuria: "Pensavo fosse uno scherzo" Quando me l’hanno proposto ho pensato a uno scherzo telefonico, ma poi ho accettato subito con gioia. È un programma che amo e che ha migliorato la mia vita" racconta la nuova conduttrice Vladimir Luxuria in esclusiva a "Tv Sorrisi e Canzoni" che dedica al reality la copertina.

Dall'attore all'ex pornostar passando per lo chef: il chi è di tutti i concorrenti partecipanti all'Isola dei Famosi 2024

Chi è Marina Suma Marina Suma ha 64 anni, è una attrice che ha conosciuto il grande successo con il film "Sapore di mare" di Carlo Vanzina nel 1983. E altre commedie come "Dio li fa e poi li Accoppia" e "Sing Sing" con Adriano Celentano (1983). L'attrice ha poi cambiato registro dedicandosi a parti più drammatiche. Senza aver mai abbandonato del tutto la recitazione e continuando la carriera in in teatro, Marina ha continuato a coltivare anche un'altra passione: la moda. In una recente intervista al Corriere della Sera ha raccontato: "Adesso sono single da tre anni e mi godo la vita tra Roma, Napoli e l’isola di Salina. Non perdo più tempo con gli uomini".

Chi è Edoardo Stoppa Edoardo Stoppa ha 54 anni ed è noto al grande pubblico per essere stato uno degli inviati di "Striscia la notizia" dal 2008 al 2020, programma in cui si occupava di casi legati al benessere degli animali, venendo per questo soprannominato "il fratello degli animali". Nel giro di vari anni, grazie alle sue inchieste, molti animali sono stati salvati da situazioni drammatiche e decine di responsabili di reati più o meno gravi legati al maltrattamento di animali sono stati assicurati alla giustizia. Nel 2011 la Mondadori ha pubblicato un suo libro, intitolato "Per fortuna che ci sei", che racconta degli incontri che ha fatto con animali che gli hanno cambiato la vita. È sposato dal 10 novembre 2017 con la showgirl brasiliana Juliana Moreira, con la quale era fidanzato dal 2007. Con lei ha avuto due figli.

Chi è Samuel Peron Samuel Peron ha 41 anni, è un ballerino. Nel 1992 partecipa allo show "Bravo Bravissimo" condotto da Mike Bongiorno. Nel 2001 si classifica terzo nel campionato italiano amatori A1 danze latino americane. A partire dalla seconda edizione del 2005, partecipa ininterrottamente al programma "Ballando con le stelle" vincendo la quarta edizione in coppia con l'attrice Maria Elena Vandone. Nella stagione 2005-2006 interpreta il ruolo di Cesàr nel musical "La febbre del sabato sera". Con la collega Natalia Titova è protagonista dello spettacolo teatrale "Tango d'amore". Dal 2013 è legato sentimentalmente alla modella Tania Bambaci, finalista di Miss Italia 2010 da cui il 21 ottobre 2022 ha avuto un figlio, Leonardo.

Chi è Maitè Yanes Maitè Yanes è un'attrice e modella spagnola nota per aver recitato nel film "Il sesso degli angeli" di Leonardo Pieraccioni. Nasce in Spagna da genitori cubani. Inizia la carriera di modella in Spagna a 15 anni che continua tra Milano e New York. Studia danza da quando era bambina e si è perfezionata al "Broadway Dance Center" di New York. In Spagna ha lavorato nel cast di famosi musical come "Grease", "Flash Dance" e "The Beatles" e in Italia ha danzato per artisti internazionali come Aluna George e Skin (Skunk Anansie).

Chi è Selen (Luce Caponegro) Selen, pseudonimo di Luce Caponegro ha 57 anni ed è una celebre attrice di film hard, icona degli anni 90 e vera erede di Moana Pozzi. Poi, smessi i panni di Selen, nel 1999, Luce Caponegro ha provato a rifarsi una vita nel mondo dello spettacolo e della televisione. Oggi è una donna diversa, che gestisce un centro benessere nella sua Ravenna: "Non rinnego nulla del mio passato - ha detto al Corriere della Sera - Ma oggi mi sento davvero cristallina e luminosa". A Le Iene ha raccontato il suo cambiamento di vita e il proprio percorso di maturazione rispetto alla sua vita precedente: "Prima di parlarvi del mio passato vorrei che capiste che in me convivono due donne: Selen e Luce. Non rinnego quello che è stato ma rivendico il diritto al cambiamento, ero una ragazza affamata di libertà e l'ho cercata anche nel sesso. Poi è diventato un lavoro: è stata una scelta scomoda, folle, ma queste scelte che gli altri spesso non capiscono sono quelle che meglio ci rappresentano".

Chi è Greta Zuccarello Greta Zuccarello ha 28 annni ed è una ballerina professionista già conosciuta in televisione per la sua partecipazione a "Ciao Darwin" e "Tale e quale show". Ha fatto la modella posando per brand di intimo è ha anche posato per "Victoria's Secret". Non si sa molto della sua vita privata, l’unica relazione del suo passato nota al pubblico è quella con Luca Dotto, il campione di nuoto classe 1990.

Chi è Francesca Bergesio Francesca Bergesio è "Miss Italia 2023" ha 19 anni ed è originaria di Cervere, in provincia di Cuneo. Studentessa di Medicina a Roma, è la figlia maggiore del senatore della Lega Giorgio Bergesio. Ad agosto a Barbaresco (Cuneo) era stata proclamata miss Piemonte e aveva ricevuto la fascia da Ronn Moss, lo storico Ridge di Beautiful. Ha vissuto cinque anni in un convitto dove ha appreso la passione per la recitazione. Segue il calcio e ama la Juventus. Francesca si definisce una ragazza pacata e riservata e molto determinata. La riservatezza e la semplicità sono i segni che contraddistinguono la sua personalità. Spera, in futuro, di riuscire a conciliare il lavoro con le sue passioni.