Nonostante sia solo la prima puntata, ci sono state anche le nomination. I naufraghi hanno votato Artur Dainese e Luce Caponegro (Selen). Greta Zuccarello che invece ha vinto la prova leader, non solo è immune ma può anche mandare un concorrente in nomination. La 28enne ha scelto Joe Bastianich. "È forte quindi non credo che rischierà l’eliminazione", ha considerato la leader della settimana. Anche i naufraghi "non famosi" hanno deciso chi mandare in nomination per l'eliminazione. I concorrenti hanno scelto Samuel Peron. Vanno quindi in nomination quattro concorrenti: Artue Dainese, Luce Caponegro, Joe Bastianich e Samuel Peron.