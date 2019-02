Antonello Venditti scherza con Ultimo: “Da oggi ti chiamerai Secondo”

Dopo le polemiche su Sanremo e lo sfogo di Ultimo, adesso è il momento di sorridere. A rincuorare il giovane cantautore romano ci ha pensato un suo concittadino e collega, Antonello Venditti. Il gigante della musica italiana ha scherzato con Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, sulla sua mancata vittoria al Festival di Sanremo: “Da oggi ti devi chiamare secondo, non più Ultimo”.



I due, in un video pubblicato sui social, con la partita della Roma in Champions League come sfondo e davanti a un piatto di carbonara hanno dato vita a un simpatico siparietto già diventato virale. Venditti ha poi fatto complimenti al suo giovane collega: “È un bravissimo ragazzo e un grande cantautore”. Poi hanno improvvisato un duetto sulle note di “Notte prima degli esami”.