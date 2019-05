Anticipazioni “Grande Fratello 16”, Taylor Mega entrerà nella Casa

Si preannuncia una puntata da non perdere quella del “Grande Fratello 16” che andrà in onda stasera su Canale 5. Per prima cosa, come svela Barbara d’Urso a “Pomeriggio Cinque”, entrerà una nuova inquilina, Taylor Mega.



La nota influencer è pronta a mettere in crisi gli equilibri della Casa più spiata d’Italia. Ma non solo. Se Taylor arriva per restare, chi invece avrà una sorpresa è Francesca De Andrè: stasera infatti ci sarà l’ennesimo chiarimento con Giorgio Tambellini, il suo (ex?) fidanzato, che sembrerebbe averla tradita.



Sorpresa romantica anche per Kikò Nalli. L’hair stylist riabbraccerà Ambra, la professoressa che gli ha fatto perdere la testa. Appuntamento per questa sera alle 21:20 su Canale 5.