Annalisa Minetti sulla separazione dal marito: "Avevo bisogno di respirare un'aria diversa"

"Mi sono presa cura di mio marito come lo farebbe una mamma portandogli a tavola il piatto, tenendo in perfetto ordine la casa e stirando i suoi vestiti ma sono mancata come moglie", prosegue l'artista che individua nella perdita di "complicità" la causa principale della rottura dell'unione, celebrata nel 2016. "Nonostante sia una bella persona e un ottimo padre mi sono accorta che non ero più felice e ho dovuto scegliere per tutti e due", aggiunge.