Cristina Plevani sul padre: "A 11 anni ho scoperto che gli avevano sparato"

Nel corso dell'intervista Cristina Plevani confida di non aver mai detto ai genitori la verità. "In casa non si parlava ma a scuola una compagna mi mostrò l'articolo di giornale con la foto di papà e la notizia sulla sparatoria. In ogni caso di quello che accadeva io non parlavo", spiega l'ex gieffina bresciana che figura tra i naufraghi pronti a sbarcare in Honduras per la nuova edizione dell'"Isola dei Famosi", al via da mercoledì 7 maggio su Canale 5.