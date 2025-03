Angela Caloisi e Paolo Crivellin, da "Uomini e Donne" alle nozze: "Questa estate ci sposiamo"

Dopo un percorso di conoscenza tra alti e bassi Angela e Paolo hanno deciso di lasciare insieme il dating show di Maria De Filippi. A inizio anno è arrivata la proposta di matrimonio, condivisa sui social. "Un pò me l'aspettavo ma non che lui mi facesse la proposta subito dopo Capodanno, in montagna e al freddo", ammette l'ex corteggiatrice.