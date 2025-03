Pierdavide Carone dopo il tumore: "Non potrò diventare padre in modo naturale"

"Sapere che non potrò diventare padre in modo biologico mi ha fatto più male della malattia stessa", confida l'artista che poi spiega di aver scritto una canzone come ringraziamento all'equipe di medici che lo prese in cura. "Per giustificare l'uscita del brano i cui proventi erano destinati alla ricerca ho condiviso quello che era mia successo, penso di averlo fatto per una causa nobile", dice Carone, tra i finalisti nell'undicesima edizione di "Amici".