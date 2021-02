Andrea Zenga a "Verissimo": "Con Rosalinda spero di arrivare all'amore"

Andrea Zenga, dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip, si confida con Silvia Toffanin e al centro della chiacchierata non può che esserci la fresca storia con Rosalinda Cannavò: “Speriamo continui fuori, con lei spero di arrivare all’amore” dice l’ex concorrente del reality che non nasconde il fastidio per l’intromissione tra i due di Dayane Mello.

In studio, oltre alla madre Roberta Termali, che non nasconde di approvare la liason con Rosalinda, c'è anche il fratello Nicolò ed è inevitabile parlare dei rapporti difficili dei ragazzi con il padre Walter. Proprio dal Grande Fratello Vip, tra qualche incomprensione, è ripartito il dialogo tra l’ex portiere dell’Inter e i figli: “E’ l’occasione giusta per dare il via a ricostruire qualcosa” sottolinea l’ex moglie del calciatore.