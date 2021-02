Francesco Sarcina si confessa a Verissimo: "Ho abusato di droghe"

Francesco Sarcina, ospite del salotto di "Verissimo", si racconta a 360° parlando anche degli anni difficili in cui era schiavo della droga. "Sono nato nelle periferie milanesi dove giravano violenza e droga. All’inizio non facevo un uso così pesante di sostanze, ma il problema era la mentalità. Gli abusi sono arrivati dopo", ammette a Silvia Toffanin il cantante delle Vibrazioni che poi aggiunge: "Per colpa di un’altra persona della quale ero molto innamorato sono stato trascinato in un buco nero nel tentativo di starle vicino. A differenza mia, lei faceva uso di sostanze pesanti. Una volta ho voluto provare anch’io per capire cosa sentisse e per maledire tutta questa situazione. Lei è andata in overdose, io per fortuna non ho rischiato la vita ma è stata una bella mazzata". Una persona fondamentale nel percorso di uscita dalla droga è stato l’amico e collega J-Ax: "Lui aveva già fatto outing su questo argomento e l’ho chiamato per capire come potevo fare per uscirne". "Il percorso è stato lungo e complicato perché quel demone ti rimane, è una lotta che dura anni. Ora il demone si è trasformato, sono arrivato alla fine ma è stata dura", conclude il cantante.