Francesco Sofia Novello a Verissimo: "Valentino Rossi è l’uomo della mia vita"

"Credo che Valentino Rossi sia l’uomo della mia vita". A dirlo è Francesca Sofia Novello che ospite di Verissimo racconta la sua storia d’amore con il campione della Moto Gp. Un amore nato sulle piste e che dura ormai da più di tre anni: "Quando mi sono fidanzata con Vale è stato un exploit di cose nuove anche se la vita con lui è veramente molto semplice", spiega la modella e influencer nel salotto di Silvia Toffanin. "Se non si chiamasse Valentino Rossi sarebbe un fidanzato come tanti con cui faccio cose normalissime", racconta ancora la bella milanese che parla anche di matrimonio e maternità. "Le nozze? Vediamo per ora non sono in programma, non è che serva una fede al dito per avere una fede nel cuore", dichiara Francesca che sul diventare mamma conclude: "È un desiderio che ho ma sono ancora giovane e non è programmata come cosa".