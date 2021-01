Andrea Pucci: "Sono stato anch'io un pupo... ma ora mi sento più secchione"

Al via stasera in prima serata su Italia 1 "La Pupa e il Secchione e viceversa", che terrà compagnia ai telespettatori per sei puntate. Sono otto le coppie che ogni settimana dovranno dimostrare di saper superare i propri limiti. A guidarli nel percorso Andrea Pucci, che a Tgcom24 ha svelato: "Quest'anno ci sarà anche l'interrogatorio di cultura generale. Se ne sono sentite delle belle, la fantasia non manca di certo a pupe e pupi..".

Da un lato ci sono le prorompenti pupe e gli atletici pupi, concentrati su social e palestra. Dall’altro il mondo dei secchioni, dediti allo studio e poco abituati alla vita mondana. Due universi che si incontrano per dare vita a coppie uniche e improbabili, che dovranno fare squadra per superare le prove insieme. A sostenerli durante le sei puntate anche la pupa per antonomasia, Francesca Cipriani.

Sono otto le coppie che si affronteranno, cosa ci puoi dire di loro?

Sono tutti ragazzi sotto i 25 anni. Ognuno di loro ha una profondità e una sensibilità che tante volte non ci si aspetta dai giovani



La novità di questa edizione è l'interrogatorio....

E' un appuntamento settimanale con Diego Verdegiglio, ex professore delle medie, che sottoporrà i concorrenti ad alcune domande di cultura generale

Come se la sono cavata pupi e pupe?

Se ne sono sentite delle belle, anche quando la risposta appare scontata. Devo dire che sono molto fantasiosi...

Diversa anche la location, una splendida villa alle porte di Roma...

L'abbiamo scelta perché struttura è organizzata in diversi spazi. Ci servivano in relazione alle prestazioni delle coppie, che hanno ricevuto le stanze in base alle prestazioni. I più preparati hanno infatti ottenuto la stanza migliore e con più comfort, i meno bravi hanno invece soggiornato in una stanza con un letto da una piazza e mezza. Lui, da gentiluomo, ha dormito per una settimana per terra.

Avete ospitato tante stelle del mondo della cultura e del gossip...

Sì, sono venuti a trovarci un sacco di personaggi famosi. Sono stati tutti selezionati per valutare un preciso aspetto della preparazione delle coppie

Amicizie, litigate, nuovi amori... cosa ci aspetta?

Questo lo lascio scoprire ai telespettatori stasera. Senza dubbio si sono innescate tante dinamiche. Non ci faranno annoiare...

Qual è stato il tuo rapporto con i concorrenti?

Con alcuni sono ancora in contatto, mi chiamano addirittura papà. Il mio ruolo è stato anche quello di pacare i toni quando si alzavano un po' troppo. E' un programma molto intenso. All'inizio veniva giudicato sessista, ma abbiamo sfatato questo pregiudizio

E Andrea Pucci e più pupo o secchione?

Forse sono stato un pupo fino ai 30 anni, pensavo di aver conquistato il mondo. La mia curiosità mi ha poi portato ad approfondire quello che mi interessava di più. Adesso devo dire che mi sento più secchione, è stato un passaggio naturale

