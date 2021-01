Torna "La Pupa e il Secchione e viceversa", ecco la clip esclusiva

Giovedì 21 gennaio, in prima serata su Italia 1, parte la nuova edizione de “La Pupa e il Secchione e Viceversa”. In gioco 5 pupe e 5 secchioni e 3 pupi e 3 secchione. Anche in questa edizione, infatti, oltre alle pupe e ai secchioni, non mancheranno i Viceversa. Tante le novità, a cominciare dal conduttore, Andrea Pucci. Madrina al suo fianco la pupa per antonomasia: Francesca Cipriani. Tgcom24 offre una clip in esclusiva.