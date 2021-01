La "Pupa e il Secchione e Viceversa" riparte su Italia 1

Torna l’esperimento sociale che mette a confronto due mondi agli antipodi, in cui pupe e secchioni, ma anche viceversa, saranno costretti a vivere sotto lo stesso tetto. Giovedì 21 gennaio, in prima serata su Italia 1 , parte la nuova edizione de " La Pupa e il Secchione e Viceversa ". Tante le novità, a cominciare dal conduttore, Andrea Pucci , che racconterà l’incontro tra due pianeti all’apparenza lontani rappresentati da pupe e secchioni e da pupi e secchione. Ecco le clip esclusive.

Leggi Anche La Pupa e Il Secchione e Viceversa: con un finale hot trionfano Stefano e Scalzi

Anche in questa edizione, infatti, per sovvertire gli stereotipi delle donne più dedite alla cura del corpo e all’apparenza e degli uomini dall’aspetto fisico trascurato e concentrati esclusivamente sui libri, non mancheranno i Viceversa. L’ironia sarà sempre centrale nel racconto di questo incontro-scontro, ma, nel corso delle puntate, non mancheranno momenti in cui verranno affrontati argomenti e tematiche più importanti e delicate.

La nuova edizione de "La Pupa e il Secchione", le foto più belle Ufficio Stampa Mediaset 1 di 16 Ufficio Stampa Mediaset 2 di 16 Alberto Bartozzi Ufficio Stampa Mediaset 3 di 16 Giulia Orazi Ufficio Stampa Mediaset 4 di 16 Luca Marini Ufficio Stampa Mediaset 5 di 16 Miryea Stabile Ufficio Stampa Mediaset 6 di 16 Alessio Guidi Ufficio Stampa Mediaset 7 di 16 Sara Hafdaoui Ufficio Stampa Mediaset 8 di 16 Matteo Diamante Ufficio Stampa Mediaset 9 di 16 Jessica Bucci Ufficio Stampa Mediaset 10 di 16 Andrea De Santis Ufficio Stampa Mediaset 11 di 16 Silvia Gandini Ufficio Stampa Mediaset 12 di 16 Gianluca Tornese Ufficio Stampa Mediaset 13 di 16 Linda Taddei Ufficio Stampa Mediaset 14 di 16 Mattia Garufi Ufficio Stampa Mediaset 15 di 16 Stephanie Bellarte Ufficio Stampa Mediaset 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

La narrazione si svolgerà direttamente in loco, in una nuova location, una sontuosa villa alle porte di Roma. Durante le sei puntate, come madrina, al fianco di Pucci ci sarà la pupa per antonomasia: Francesca Cipriani.

Nel corso del programma, il cancello della villa si aprirà a diversi esponenti del mondo della cultura e dello spettacolo che giudicheranno le prove a cui i ragazzi saranno sottoposti. Tra questi Iva Zanicchi, Francesca Barra, Cristiano Malgioglio, Carmelo Abbate. Tra gli ospiti anche Vladimir Luxuria, Roberto Giacobbo, Giulia Salemi, Francesca Brambilla, Laura Cremaschi, Diego Dalla Palma, Carmen Di Pietro, Giorgio Mastrota, Claudia Ruggeri, Enzo Salvi, Jo Squillo, Natalia Titova e Antonio Zequila.

TI POTREBBE INTERESSARE: