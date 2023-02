"And just like that": Carrie, Charlotte e Miranda sul set della seconda stagione del revival

Tante le nuove immagini che arrivano dal set in corso per le vie di New York, soprattutto una delle novità più attese: il ritorno di Aidan (John Corbett). "And Just Like That 2" debutterà con i nuovi episodi nel 2023 anche se finora HBO non ha ancora annunciato la data ufficiale.

"And Just Like That": Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon sul set

Dove eravamo rimasti La trama del secondo capitolo di "And just like that..." è ancora misteriosa. Avevamo lasciato Carrie, dopo il lutto per la perdita del marito Mr. Big, pronta a uscire con altri uomini. Sarà Aidan il suo futuro sentimentale? Intanto Miranda aveva seguito Che a Hollywood per vivere il nuovo amore. Scopriremo se l'ex avvocatessa ora studentessa universitaria continuerà la sua vita lì o tornerà a New York dalle amiche e da Steve. Abbiamo visto infine Charlotte alle prese con i problemi familiari con i figli e quelli di comunicazione con Harry.

Aidan, la vecchia fiamma Aidan è stato fidanzato di Carrie nella terza a quarta stagione della serie madre. Dopo vari tira e molla, si erano riconciliati nella sesta stagione. L'ultima volta che la protagonista aveva incontrato Aidan era stato nel secondo film di "Sex and the City". La giornalista appassionata di moda, in vacanza ad Abu Dhabi, si era imbattuta in un mercatino proprio nel suo ex fidanzato scoprendo che lui aveva tre figli. I due si erano addirittura scambiati un bacio. Si vociferava da tempo nel ritorno di Aidan nello show, accolto con molto favore da parte di molti fan.

Il successo della prima stagione Dopo il successo della prima stagione di dieci episodi, "And Just Like That..." tornerà a emozionare gli spettatori e i fan di "Sex and the City". Un successo (è stata la serie più vista di sempre dal debutto di HBO Max) tra l'altro, che è arrivato nonostante diverse difficoltà, dalla cruciale assenza di Kim Cattral nel ruolo si Samantha fino allo scandalo che ha coinvolto Chris Noth (Mr. Big), accusato di violenza sessuale.