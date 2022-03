"Sex and the City" continua, il sequel "And Just Like That" avrà una seconda stagione

Poche settimane dopo la fine della prima chiacchieratissima stagione della nuova serie sequel di "Sex and the City", arriva la notizia ufficiale che lo show è stato rinnovato per una seconda stagione. A darne annuncio ai fan della serie cult è stata la Hbo.

"Sono felice di raccontare più storie su questi vivaci e coraggiosi personaggi interpretati da queste straordinarie attrici. Il fatto è che siamo tutti entusiasti. E proprio così la nostra vita sessuale è tornata", ha detto lo showrunner Michael Patrick King. Già tempo fa King aveva lasciato aperta la porta per una seconda stagione quando in un'intervista aveva detto: "Voglio scoprire di più su questi nuovi personaggi. Voglio molto di più. Non abbiamo risposte ma abbiamo un sacco di domande".



La prima stagione di "And Just Like That..." ha riscosso un grande successo ed è risultata la serie più vista di sempre dal debutto di HBO Max. Immediate quindi sono nate le ipotesi intorno all'interesse del canale streaming a continuare con le storie di amicizie e di amori di Carrie, Charlotte e Miranda. Un successo, tra l'altro, che è arrivato nonostante diverse difficoltà, partite con l'assenza di Kim Cattral nel ruolo si Samantha fino allo scandalo che ha coinvolto Chris Noth (Mr. Big), accusato di violenza sessuale.

