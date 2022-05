Sara Jessica Parker rivela: "Non ho più parlato con Chris Noth dopo le accuse di violenza"

Durante un’intervista con l’Hollywood Reporter, Sarah Jessica Parker, protagonista ma anche produttrice dello show, è tornata sull’argomento: "Non so nemmeno se sono pronta a parlarne, ma non credo... Devo ancora lavorare su questa cosa", ha detto.

Quando è stato chiesto all’interprete di

Carrie Bradshaw

se avesse parlato con l'attore da allora, lei ha semplicemente risposto di no.

Dopo le accuse all’interprete di

Mr Big

, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis avevano rilasciato un comunicato congiunto sui social a supporto delle donne vittime di abusi, spiegando: "Siamo profondamente tristi nell’apprendere le accuse contro Chris Noth. Sosteniamo le donne che hanno raccontato le loro storie e condividiamo queste dolorose esperienze. Sappiamo che è un passo molto difficile da compiere e riteniamo siano state encomiabili".

Con un comunicato affidato a Insider, Chris Noth aveva negato le accuse bollandole come "categoricamente false" e ribadendo come i rapporti sessuali fossero stati consenzienti. Intanto dopo il taglio della scena finale di "And Just Like That…"con Noth, l’attore è stato scaricato dalla serie "Equalizer" e dallo spot per un’azienda di cyclette.