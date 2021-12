Chris Noth licenziato da "The Equalizer" | Le star di "Sex And The City": "Sosteniamo le donne molestate"

Va sempre peggio a Chris Noth, 67 anni, accusato la scorsa settimana di stupro da due donne. Il Mr Big di "Sex And The City" è stato infatti licenziato, con effetto immediato, dalla serie tv "The Equalizer" alla quale stava lavorando. E intanto tre star di "Sex And The City", Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cinthia Nixon hanno rotto il silenzio dopo le gravi accuse rivolte al loro ex partner e su Twitter si sono espresse in difesa delle donne abusate: "Sosteniamo le donne che si sono fatte avanti e hanno condiviso le loro esperienze dolorose...".