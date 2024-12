Ad "Amici" Zerbi convoca Ilan e Jacopo Sol: chi rimarrà nella scuola?

Dopo l’uscita di Diego dalla scuola di "Amici", un altro cantante rischia di perdere il banco. Ilan e Jacopo Sol vengono convocati in studio e Zerbi mette subito le cose in chiaro: "Ilan il mio compito è capire se stare qui dentro ti serve oppure no. Bisogna capire se ti aiuta, ti fa crescere e stare bene, soprattutto come persona prima ancora che come artista". Negli ultimi tempi il ragazzo ha avuto un calo nel rendimento e ha affrontato la situazione con il suo insegnante: "Sono contento che tu sia stato onesto in questo. Durante la settimana studi e ti prepari, ma al momento di esibirti hai una involuzione. Questo non va bene, vuol dire che c'è una sorta di disagio che non dovrebbe esserci".