"Amici 2023", Rudy Zerbi e Alessandra Celentano imitano Annalisa e Maria De Filippi la videochiama

Nel terzo serale di "Amici 2023" Rudy Zerbi si supera per la performance del guanto di sfida tra prof e insieme ad Alessandra Celentano, veste (letteralmente) i panni di una sua ex allieva, oggi cantante di grande successo: Annalisa. La maestra di danza è la prima a fare il suo ingresso con parrucca dai lunghi capelli rossi e il trench rosso che la cantante ha indossato per la presentazione del brano "Sinceramente".

Poco dopo, tocca a Rudy Zerbi che in lingerie, trench e caschetto nero (il look di Annalisa per "Mon Amour") si esibisce lasciando pubblico e giudici senza parole. Alla vista di Zerbi seminudo, la conduttrice Maria De Filippi decide di videochiamare l'ex allieva della scuola di "Amici" (2011). "Voglio farti vedere come si sono ridotti i tuoi ex professori!" dice Maria ad Annalisa divertita nel vedere l'imitazione dei suoi ex prof, che la salutano con entusiasmo.

"Non ho ancora capito se quello che vedo mi piace o mi fa schifo, ma io il punto lo do a loro", conclude Michele Bravi.