"Amici 2023", Nicholas e Giovanni: "Abbiamo fatto pace"

Ospiti a "Verissimo", Nicholas Borgogni e Giovanni Tesse, i due ballerini eliminati nella seconda puntata del serale di "Amici 2023" raccontano dei problemi che hanno vissuto nella scuola di Maria De Filippi e del loro rapporto attuale. "Inizio col dire che ci siamo chiariti, abbiamo fatto pace - ha detto Giovanni a Silvia Toffanin - sono sempre stato abituato a gare di danza sportiva dove tra ballerini non ci si guarda neanche in faccia. Lì dentro è tutt'altra cosa, ammetto di non essere stato lucido e di aver detto cose perché preso dal momento. Non avevo nulla contro Nicholas, gli voglio più bene di prima".

"Ho avuto tanti momenti difficili nella scuola e Giovanni c'è sempre stato, e io con lui - ha proseguito Nicholas - quando è successo tutto, non riuscivo a mandarla giù. Durante il programma volevo restare concentrato sui miei obiettivi, quando poi sono stato eliminato la prima persona che ho voluto salutare è stato Giovanni. Gli ho scritto anche una lettera e oggi è la prima volta che ci vediamo dopo l'uscita dal programma. Le cose dette sono state dettate da un momento - conclude - a mente lucida abbiamo capito lo sbaglio e siamo tornati amici. Giovanni è molto buono".