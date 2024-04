Daytime Amici 2023, chi esce: l'ultimo eliminato è Nicholas

"Non lo so, devo ancora capire. Non pensavo di uscire oggi sinceramente. E' stata dura fare le valigie e uscire dalla casetta", ammette Nicholas. "E' andata bene alla fine, siamo arrivati fino a qua e ci siamo divertiti. Sono felice per quello che mi ha detto Maria (De Filippi) e per i professionisti, che mi sono venuti vicini". Anche l'amica Gaia è convinta che questo per lui sia solo l'inizio: "Hai una vita davanti, come tutti noi. Te lo meriti, per la determinazione che hai e per la passione che metti nelle cose, che non è scontata. Sei stato un esempio per tutti". Resta però la tristezza di non poter più condividere le giornate insieme. "Abbiamo vissuto insieme tanti mesi, ci mancherai. Sei stato un punto di riferimento importantissimo", ammette Gaia con le lacrime agli occhi. Il ballerino consegna poi alle compagne tre lettere: una per Gaia, una per Giovanni (con cui aveva avuto qualche screzio ultimamente) e una per tutti i ragazzi.