Nonostante si siano lasciati da qualche settimana, Mida pare voler mantenere l'amicizia con Gaia. Dopo qualche giorno di gelo ha provato a ricucire con lei, chiedendole pareri sui suoi pezzi e invitandola a vedere un film. Le "cortesie" non piacciono però alle amiche della ballerina. Sanno che Gaia prova ancora qualcosa per lui e temono che possa soffrire ancora.

Mida s riavvicina a Gaia, ma le amiche la mettono in guardia

Dopo averli visti insieme, troppo vicini, Lucia e Lil Jolie commentano dal giardino la situazione. "Io ho perso le speranze, non lo vuole capire. Poi sta male lei", dichiara la cantante mentre Lucia interviene per "salvare" l'amica e invitarla ad andare a dormire. "Non posso parlarle perché ci siamo lasciati?", ribatte Mida. "Non c'entri nulla, non parliamo sempre di te", replica Lucia infastidita. Una volta in camera Lucia e Martina le chiedono il motivo per cui erano insieme. Gaia spiega loro che il ragazzo voleva farle sentire la sua musica, ma questa scusa non le convince: "Ma cosa te ne frega? L'hai sentita cento volte". Anche a vedere il film erano vicini e le amiche le chiedono perché finisce sempre accanto a lui. Anche in questo caso la ballerina si giustifica, dicendo che era l'unico posto libero ma le compagne non le credono.