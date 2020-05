"Amici Speciali", otto eliminati nella semifinale 

"Amici Speciali" verso la finalissima. Venerdì 29 maggio in prima serata su Canale 5 va infatti in onda la semifinale. In questa puntata Maria De Filippi proclamerà i 4 talent che si sfideranno per la vittoria. Otto tra ballerini e cantanti verranno quindi eliminati. Il 5 giugno si saprà chi ha trionfato in questa edizione speciale e solidale.