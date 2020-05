"Amici speciali": Alberto Urso conquista la seconda puntata, per Gaia ci sono lacrime... 

Seconda puntata per " Amici speciali ", la trasmissione di Maria De Filippi dove alla gara tra talenti si combina l'obiettivo benefico. A vincere questa seconda tornata è il cantante Alberto Urso . Sul fronte della raccolta per la protezione civile si è arrivati a quota 10mila mascherine Ffp2, 35mila tamponi, 2 apparecchiature per la terapia intensiva e 500 litri di gel disinfettante. A queste cose vanno aggiunti i proventi del televoto.

La puntata, oltre alla sfida tra le squadre Bianca e Blu, ha visto due momenti importanti all'inizio e alla fine, caratterizzati da due scherzi Il primo a Sabrina Ferilli, L'attrice viene raggiunta nei camerini da due poliziotti che vogliono arrestarla per aver venduto via internet dei prodotti fintamente dimagranti. Lei tenta di difendersi, Maria interviene e chiede agli agenti se la Ferilli può restare in trasmissione usando l'autocertificazione...

Vittima del secondo scherzo è stata invece Gaia, campionessa in carica dell'edizione classica di "Amici". Al termine della sua esibizione, poco prima della mezzanotte, una finta giornalisra (in realtà un'attrice) l'accusa di aver plagiato un'altra canzone per la sua "Chega". La ragazza in un primo tempo viene colta di sorpresa, poi reagisce. Le lacrime, un po' tensione e un po' di gioia quando lo scherzo viene svelato, sono inevitabili.

