Amici Speciali, nella prima puntata vince Alessio Gaudino

Non c’è il pubblico e lo studio appare ancora vuoto, eppure “Amici Speciali – Con Tim insieme per l’Italia”, il nuovo show all star di Maria De Filippi, è una formula perfetta di varietà che diverte ed emoziona tra esibizioni di ballo e canto e una giuria scanzonata. Vince la serata Alessio Gaudino e Maria De Filippi annuncia che attraverso lo spettacolo serale sono stati donati 100mila euro alla Protezione Civile impegnata nella lotta al coronavirus.

Il cast di Amici Speciali è composto da 12 talenti: 7 cantanti e 5 ballerini, divisi nelle due squadre. Per il canto ci sono Giordana Angi, Irama, Stash and the Kolors, Random, Michele Bravi, Gaia Gozzi e Alberto Urso. Per la danza, invece, Alessio Gaudino, Umberto Gaudino, Javier Rojas, Andreas Muller e Gabriele Esposito. Una giuria d’eccezione: Eleonora Abbagnato (alla prima puntata assente: E’ rientrata da Parigi, deve restare in quarantena”), Sabrina Ferilli, Gerry Scotti e Giorgio Panariello. E sono affiancati dagli “storici” di Amici: Alessandra Celentano, Rudy Zerbi e Beppe Vessicchio. Il direttore artistico è Giuliano Peparini.

"Amici Speciali" Sabrina Ferilli si scatena ballando, poi è vittima di uno scherzo

Sono proprio i giurati che non si prendono troppo sul serio a divertire il pubblico. Azzeccatissimi gli sketch tra Sabrina Ferilli e Maria De Filippi. La coppia televisiva piace ed entusiasma. La De Filippi prepara uno scherzo all'amica Sabrina Ferilli, chiudendola in una stanza al buio. All'attrice, seduta in poltrona, cadono addosso peluches e petali di fiori. Maria in studio indossa, in vece, un cornetto rosso, regalatole proprio dalla Ferilli.

Irama fa impazzire la giuria di "Amici Speciali" con "Mediterranea"

La prima volta in tv dopo l’incidente per Michele Bravi. Maria De Filippi gli dice: “Sei struggente, arrivi al cuore delle persone… Sono molto felice che tu sia qua, penso che tu sia un grande artista. Sei struggente e arrivi al cuore delle persone". In un mix di emozioni ed esibizioni.

"Amici speciali”, il commovente ritorno di Michele Bravi: "Un onore per me essere qui"