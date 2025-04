"Amici 24", eliminata SenzaCri: "Mi sono messa in gioco" I Cuccarini e Lettieri senza più allievi

La terza sfida - Il terzo match che vede affrontarsi la squadra di Zerbi-Celentano e quella di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo si è aperto con la vittoria di Alessia, in danza sulle note di "Guarda che luna" di Fred Buscaglione, contro SenzaCri, in gara con il brano "I want to know what love is" di Foreigner. Daniele e Francesco si affrontano in un guanto di sfida a tema commercial hip hop ed è allievo di Alessandra Celentano a convincere i giudici, risultato che decreta il ballottaggio per i "Cuccalo" tra Francesco e SenzaCri: è lei la seconda candidata all'eliminazione.