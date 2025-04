"Amici 24", Francesca eliminata: perde il ballottaggio contro TrigNO

Torna a esibirsi Alessia che sulle note di "Nera" supera TrigNO con "Scende la pioggia". Vince la squadra di Zerbi e Celentano che spedisce al ballottaggio interno Nicolò, TrigNO, e Francesca. Dopo il primo round, Nicolò rientra subito in gara. TrigNO canta "Angel" di Robbie Williams mentre Francesca risponde ballando "La cura per me" di Giorgia. Francesca è la prima eliminata della serata. "Non posso non essere felice, è stato un sogno e continuerà a esserlo anche fuori da questo posto magico", sono le prime parole della ballerina raggiunta dal fidanzato Jacopo Sol. Maria invita quindi Francesca a guardare lo schermo per una doppia sorpresa: per lei sono in arrivo due proposte di collaborazione dalle compagnie "Budapest Dance Theatre - DEPO" e "Arte Mis - Monica Casadei".